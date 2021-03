Am zweiten Tag seines Mega-Launchevents hat Xiaomi unter anderem sein erstes Foldable unter dem Namen Mi Mix Fold vorgestellt. Das glänzt mit einem selbst entwickelten Bildprozessor und einer Flüssiglinse. Xiaomis erstes faltbares Smartphone, das Mi Mix Fold, ist offiziell. Nach den neuen Mi der 11er Reihe, die der Hersteller am Montag vorgestellt hatte, ist das Mi Mix Fold vor allem unter technischen Aspekten ein Meilenstein für Xiaomi. Damit reiht sich das Unternehmen neben Samsung, Huawei und Microsoft ein und zementiert seinen Anspruch als einer der Innovationsführer am Smartphone-Markt...

