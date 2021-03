Der immer stärkere Trend bei den Automobilherstellern, ihre Fahrzeuge mit sichereren und leistungsfähigeren Fahrerassistenzsystemen auszustatten, macht deutlich, dass ein hoher Bedarf an Sensoriklösungen besteht, die die größten Hindernisse für das autonome Fahren aus dem Weg räumen und auch bei schwierigen Straßenverhältnissen für Sicherheit und Komfort sorgen.

WaveSense, der weltweit einzige Anbieter eines bodenradargestützten Systems zur präzisen Fahrzeuglokalisierung (Ground Positioning Radar, GPR), gab heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar bekannt. Angeführt wurde diese Runde von den Top-Technologieinvestoren Rhapsody Venture Partners und Impossible Ventures.

