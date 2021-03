Schon seit Anfang Dezember 2020 befindet sich das Papier von BionTech in einer Korrektur. Diese kostete dem Konzern bereits 20 Prozent seines Börsenwertes. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden: Gemeinsam mit seinem Partner Pfizer will BionTech in diesem Jahr seine Produktionskapazität deutlich erhöhen. Damit könnten in der EU die Astrazeneca-Ausfälle zumindest teilweise ausgeglichen werden. Diese Nachricht und die veröffentlichten, glänzenden ...

