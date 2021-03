Cansu Aksahin ist 2012 in das Unternehmen einge-treten und hat bei Eckelmann ihre Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Nach ihrem Abschluss war sie kurzzeitig in der Unternehmenskommunikation tätig und wechselte noch 2015 zur Kälte- und Gebäudeleittechnik, wo sie zunächst als Assistentin im Vertriebsinnendienst anfing. In unterschiedlichen Funktionen hat sie in den letzten Jahren maßgeblich das Marketing aufgebaut und frischen Wind in die Messeauftritte gebracht. Mit neuen Veranstaltungs-formaten wie dem "Innovation Space" hat sie die Möglichkeit geschaffen, Kunden frühzeitig in Innovationsprozesse einzubinden, ...

