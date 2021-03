Wir hatten den letzten Zielbereich unter der Woche angegeben und erreicht, heute bereits hat der Dax die 15 tausend Punktemarke erreicht. Wo es hingeht erfahren Sie hier! Im DAX erleben wir derzeit wie erwartet einen strammen Anstieg und sehen den deutschen Leitindex dabei neue Allzeithochs ausbauen. Wir hatten dazu am 25.03.2021 eine Kurznachricht per Mail verschickt, in welcher ein Tradingbereich benannt wurde welcher zu Hinterlegung von Long Positionen ...

