Zilliant, der führende Anbieter von intelligenter B2B-Software für Preisoptimierung, Preismanagement und Vertriebssteuerung, hat heute angekündigt, dass Malvern Panalytical Zilliant als Lösung für die Preisgestaltung ausgewählt hat, um die Preisgestaltung auf globaler Ebene neu zu gestalten.

Malvern Panalytical wird den Zilliant Price Manager zur Festlegung, Verwaltung und Aktualisierung von Preisen auf globaler Ebene einsetzen und sich dabei schnell an die sich ändernde Geschäftsdynamik anpassen. Darüber hinaus wird Malvern Panalytical Zilliant IQ Anywhere, eine robuste, REST-basierte API mit einer gesicherten Betriebszeit von 99,99 %, einsetzen, um die von Price Manager generierten Preisvorgaben nahtlos in Salesforce CPQ zu integrieren.

"Unsere bestehende Preisfindungslösung war nicht gemäß unseren Geschäftsanforderungen entwickelt worden und brachte eine manuelle Verarbeitung mit sich. Wir brauchten eine zentralisierte Lösung, mit der wir die Preisgestaltung global verwalten können und die eine reibungslose Konnektivität mit unserer Salesforce-CPQ-Lösung bietet", sagte Tanneke Reinders, Vice President of Marketing bei Malvern Panalytical.

"Wir sind begeistert, Malvern Panalytical als Zilliant-Kunden begrüßen zu dürfen", sagte Greg Peters, President und Chief Executive Officer von Zilliant. "Es ist unser größtes Anliegen, die Komplexität eines jeden einzelnen Kunden zu verstehen und ein strategischer Partner für seinen Erfolg zu werden, indem wir die Preisgestaltung neu konzipieren und die Ergebnisse beschleunigen. Wir freuen uns auf viele Jahre gemeinsamen Erfolg."

Zilliant ist laut IDC Worldwide B2B-Focused Price Optimization Applications 2018 Vendor Assessment der Branchenführer in Bezug auf die schnellste Time-to-Value, das beste Kundenerlebnis und den höchsten ROI (return on investment, Rendite).

"Das Team von Zilliant sorgte mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit dafür, dass es unsere Anforderungen genau erfüllte. Wir konnten uns durch gut ausgearbeitete Demonstrationen, die auf unsere Geschäftsprozesse ausgerichtet waren, schnell ein Bild davon machen, wie die cloud-native Price-Manager-Lösung von Zilliant unsere bestehende kommerzielle Architektur ergänzen kann", sagte Rogier Bönhke, Global IT Procurement Lead bei Malvern Panalytical.

Über Malvern Panalytical

Wenn man das Unsichtbare sichtbar macht, ist das Unmögliche möglich.

Durch unsere analytischen Systeme und Dienstleistungen können unsere Kunden eine bessere Welt schaffen. Mithilfe der chemischen, physikalischen und strukturellen Analyse von Materialien verbessern sie alles von den Energien, die uns versorgen, und den Materialien, mit denen wir bauen, bis hin zu den Medikamenten, die uns heilen, und den Lebensmitteln, die wir genießen. Wir arbeiten mit vielen der weltgrößten Unternehmen, Universitäten und Forschungsorganisationen zusammen. Sie schätzen uns nicht nur aufgrund der Leistungsfähigkeit unserer Lösungen, sondern auch wegen unserer umfangreichen Expertise, Zusammenarbeit und Integrität.

Mit mehr als 2200 Mitarbeitern sind wir weltweit tätig und gehören zu Spectris plc, der global führenden Gruppe für Präzisionsmessungen.

Malvern Panalytical. Wir sind groß im Kleinen.

www.malvernpanalytical.com

Über Zilliant

Zilliants Lösungen helfen B2B-Unternehmen bei der Bewältigung einer Vielzahl von Herausforderungen in den Bereichen Preisgestaltung und Vertrieb und erlauben es ihnen, durch eine innovative Mischung aus Data Science und Softwarelösungen mehr strategische Kontrolle über ihre Unternehmensleistung zu gewinnen. Unsere innovative Cloud-native Plattform und Anwendungen, kombiniert mit einem ergebnisorientierten Einsatz für den Kundenerfolg, geben Unternehmensleitern das Vertrauen und das Know-how, mit dem sie jetzt und in Zukunft konkurrenzfähig bleiben. Erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant Unternehmen dabei hilft, die Preisgestaltung und den Vertrieb neu zu konzipieren, unter www.zilliant.com.

