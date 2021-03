Der USD/TRY verzeichnet am Dienstag neue Jahreshöchststände um 8,4500 - Präsident Erdogan hat den stellvertretenden Gouverneur M.Cetinkaya entlassen - Der Fokus bleibt auf der CBRT-Sitzung am 15. April - Der Abwärtstrend in der türkischen Lira bleibt für eine weitere Sitzung ungebrochen und drückt den USD/TRY auf neue Jahreshöchststände über 8,4500. ...

