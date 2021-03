Nun hat der DAX auch die nächste runde Zahl geknackt: Ein neues Allzeithoch, aber auch noch ein rundes. Erstmals schloss der Deutsche Aktienindex über der Marke von 15.000 Punkten. Zuvor war er trotz schwächerer US-Aktienmärkte um 191 Punkte auf 15.009 Punkte angestiegen. In New York liegt der DJIA dagegen aktuell 118 Punkte im Minus bei 33.056 Punkten, während der Nasdaq 100 101 Punkte auf 12.865 Punkte abgibt.Es war vor allem die "Old Economy', die allerdings um die Zukunftsfantasie smarter grüner Antriebe beschleunigt, die deutschen Aktien nach oben zogen. Ganz vorne standen heute die Aktien von Volkswagen (DE0007664039) auf der Gewinnerliste, die zum Handelsschluss 4,7 % höher bei 240,55 Euro schlossen. Aber auch Daimler (DE0007100000) schloss mit einem Plus von 3,03 % auf 75,94 Euro deutlich höher. Für Daimler liegt das Zwischenhoch vom Januar 2018 bei 76,48 Euro nun in greifbarer Nähe und damit auch eine bedeutende Momentum-Schwelle.

