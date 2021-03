London (www.anleihencheck.de) - Wir haben schon viele Phasen eines Zins- oder Anleihemarktzyklus in sehr kurzer Zeit durchlaufen, so James Athey, Senior Investment Director bei Aberdeen Standard Investments.Jetzt schienen wir an einem kritischen Punkt zu sein, nicht zuletzt deshalb, weil die USA in diesem Prozess im Vergleich zu fast allen anderen Ländern der Welt schon sehr weit fortgeschritten seien. Allein diese Tatsache führe dazu, dass höhere Treasury-Renditen den US-Dollar in die Höhe treiben und die weltweiten Finanzbedingungen - insbesondere für die Dollar-Kreditnehmer in den Schwellenländern - verschärft werden könnten. In diesem Zusammenhang sollten man die Entwicklung im Auge behalten, denn eine Kette sei nur so stark wie ihr schwächstes Glied. ...

