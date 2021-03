Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - NewVaping (https://www.newvaping.com/) ist ein führender Online-Vape-Shop in Großbritannien, der die neueste Vaping-Hardware, Vape-Zubehör über die bekannteste Marke mit dem besten Preis anbietet, ohne auf Geschmack oder Qualität zu verzichten. NewVaping führt auch eine große Auswahl an hochwertigen Vape-Säften, von klassischen Aromen bis hin zu den heißesten neuen E-Liquids in einer Reihe von Stärken und Größen auf dem Markt. Inmitten einer riesigen Auswahl an Vaping-Produkten wird MOTI PIIN gut im Regal präsentiert.MOTI PIIN ist ein eleganter, vorgefüllter Einwegdampfer im Taschenformat und mit einem Design im Buntstift-Stil. Integriert mit einem 320 mAh eingebauten Akku, fasst er 1,6 ml vorgefüllten E-Saft mit einer 1,6-Ohm-Spule. MOTI PIIN verfügt über ein klassisches Mundstück mit einer glänzend abgerundeten Pfeifenspitze, die einen komfortablen und weichen Zug ermöglicht. Es kommt entweder mit 2 % oder 5 % Nikotin-Salz-Stärke und bietet 28 fantastische Geschmacksoptionen. Alle Geschmacksrichtungen zeichnen sich durch ein einzigartiges und frisches Farbschema mit einer glänzenden oder gummierten Oberfläche aus.MOTI PIIN (https://www.newvaping.com/products/moti-piin-disposable-pod-kit) funktioniert gut mit den höheren Nikotinstärken und liefert einen schönen MTL-Zug. Er produziert einen erstaunlichen Geschmack und Dampf. Die 2%ige Nikotin-Salz-Stärke-Option bietet einen ziemlich weichen und sanften Geschmack im Hals. Die Variante mit 5 % Nikotin-Salz-Stärke bietet einen intensiven Geschmack, der auch die anspruchsvollsten Geschmacksknospen zufrieden stellt.MOTI ist ein erkennbarer Vaping-Hersteller, der für die Entwicklung von Luxus und exquisite E-Zigaretten bekannt ist. MOTI PIIN ist ein winziges Gerät, das dank seiner einfachen Bedienung perfekt für Raucher und Vapor-Neulinge geeignet ist. Es entspricht ungefähr 380 Zügen, die für ein paar Tage bis zu einer Woche intensives Dampfen reichen können. MOTI PIIN ist derzeit auf NewVaping für einen bescheidenen Verkaufspreis erhältlich.Die Mission von NewVaping ist es, unseren Kunden einen unübertroffenen Service zu bieten. NewVaping bietet die beste Auswahl an Vapes zu wettbewerbsfähigen Preisen, um sicherzustellen, dass die Kunden mehr für ihr Geld bekommen. Sie können fabelhafte Vape- und E-Liquid-Artikel zu zeitlich begrenzten Preisen in der UK Vape-Deal (https://www.newvaping.com/pages/uk-vape-deals)-Sektion aussuchen. NewVaping ist voller Zuversicht, den Nutzern eine angenehme Vaping-Reise mit hervorragendem Service zu bieten.www.newvaping.com, marketing@newvaping.comPressekontakt:Cecilia+86-13714968472Original-Content von: NewVaping, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154533/4878102