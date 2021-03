REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Wahlgesetz in Hongkong:

"Xi Jinping hält nichts von Kompromissen. Das zeigt er bei der Verfolgung von Minderheiten in China, bei Militärmanövern im Südchinesischen Meer oder vor Taiwan und in Hongkong. Jinping weiß um die Stärke Chinas. Sanktionen gegen das Riesenreich treffen den Westen fast genauso hart wie China selbst. Deshalb hat er keinen Grund, sich in seinen Führungsansprüchen zurückzuhalten. Für Hongkongs Demokratiebewegung, Taiwans Autonomie oder Minderheiten in China verheißt die Machtlosigkeit des Westens nichts Gutes."/be/DP/he