Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Enate, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für Robotic Process Orchestration-Lösungen (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.sidekickopen84.com%2Fs3t%2Fc%2F5%2Ff18dQhb0S7kF8bNNysW54W18n2zGCwVW8Jbw_88pTtbdMnNpCvd_RnKW16gGDH6PMS95101%3Fte%3DW3R5hFj26QkHmW4mKDsX41PGFfW1JD4gM1Lvdzy21S3%26si%3D7000000001640922%26pi%3Df6984f05-2587-4ad8-8f08-227b33ba970f&data=04%7C01%7CVikalp.Verma%40cision.com%7Cda7f5241da7243aeb32008d8f2846f99%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637525998256968667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=falIPZxjZvgtrioN87%2FNgBwaqgKzyMqkf12kUIaucek%3D&reserved=0), hat eine strategische Partnerschaft mit Tech Mahindra (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.sidekickopen84.com%2Fs3t%2Fc%2F5%2Ff18dQhb0S7kF8bNNysW54W18n2zGCwVW8Jbw_88pTtbdMnNpCvd_RnKW16gGDH6PMS95101%3Fte%3DW3R5hFj4cm2zwW4mKLS-4fGB3lW3_R54f41QWVBf1JxwY5V3%26si%3D7000000001640922%26pi%3Df6984f05-2587-4ad8-8f08-227b33ba970f&data=04%7C01%7CVikalp.Verma%40cision.com%7Cda7f5241da7243aeb32008d8f2846f99%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637525998256968667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6vQtsmg%2Fz3hKNNFcyUrutLLqIi%2Feo%2BbsIO2WTlGWKJk%3D&reserved=0), einem führenden Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, angekündigt. Gemeinsam werden Enate und Tech Mahindra globale Unternehmen dabei unterstützen, ihre Automatisierung durch die von Enate entwickelte Robotic Process Orchestration (RPO)-Technologie effizient zu skalieren.Gegründet im Jahr 2017 von Kit Cox, der auch der globale CEO von Enate ist, bietet Enate RPO eine Lite BPM-, Workflow- und Workforce-Management-Plattform (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.sidekickopen84.com%2Fs3t%2Fc%2F5%2Ff18dQhb0S7kF8bNNysW54W18n2zGCwVW8Jbw_88pTtbdMnNpCvd_RnKW16gGDH6PMS95101%3Fte%3DW3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3K76C-W3JFwn14ff5g0W3z8g_63S-pXvW1GKh213P1MqkW4mGpFm3M4Tpk0%26si%3D7000000001640922%26pi%3Df6984f05-2587-4ad8-8f08-227b33ba970f&data=04%7C01%7CVikalp.Verma%40cision.com%7Cda7f5241da7243aeb32008d8f2846f99%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637525998256978662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jIus6SWRY2PsOQwxX97or%2BTbVUHECTvuLOsWvZLyebY%3D&reserved=0) zur Steigerung der Effizienz und Rationalisierung von Abläufen zwischen menschlichen Mitarbeitern und Future-of-Work-Technologien wie RPA-Bots, OCR-Plattformen, NLP/AI/ML-Technologien, (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.sidekickopen84.com%2Fs3t%2Fc%2F5%2Ff18dQhb0S7kF8bNNysW54W18n2zGCwVW8Jbw_88pTtbdMnNpCvd_RnKW16gGDH6PMS95101%3Fte%3DW3R5hFj4cm2zwW3C9rn23-1rYZw3DMMf7bcP2%26si%3D7000000001640922%26pi%3Df6984f05-2587-4ad8-8f08-227b33ba970f&data=04%7C01%7CVikalp.Verma%40cision.com%7Cda7f5241da7243aeb32008d8f2846f99%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637525998256978662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lxibx72qQ%2Bk9cubr3fdVVXuMq8cFYGnvTyeoRF4OPl0%3D&reserved=0) usw. Diese Partnerschaft wird es Kunden ermöglichen, ihr intelligentes Automatisierungs-Ökosystem zu skalieren, indem sie die Effizienz von Mensch-Bot-Arbeitskräften über verschiedene Anbieter von Automatisierungstechnologien hinweg steigern.George Mundassery, Global Head - Automation and Artificial Intelligence, Tech Mahindra, sagte: "Wir beobachten bei vielen unserer Kunden eine Nachfrage nach einer Lösung, die Workflows über verschiedene Automatisierungstechnologien hinweg orchestriert, die Mensch-Roboter-Governance erleichtert und eine End-to-End-Automatisierung bietet. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserem Rahmenwerk NXT.NOW und zusammen mit der innovativen RPO-Plattform (Recruitment Process Outsourcing) von Enate werden wir die digitale Transformation ermöglichen und die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden erfüllen."Uday Jose, MD - Enate Indien, sagte: "Mit der Expertise von Tech Mahindra bei der Durchführung von großen Multi-Geo-Transformationsprogrammen und der Technologie von Enate zur Unterstützung und Vereinfachung der Automatisierung im Unternehmensmaßstab freuen wir uns, dass dies die nächste Welle von Wertschöpfung und Einsparungen (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.sidekickopen84.com%2Fs3t%2Fc%2F5%2Ff18dQhb0S7kF8bNNysW54W18n2zGCwVW8Jbw_88pTtbdMnNpCvd_RnKW16gGDH6PMS95101%3Fte%3DW3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3K76C-W3JFwn14ff5g0W3z8g_d43RqK6w3K7-Pzb7l2%26si%3D7000000001640922%26pi%3Df6984f05-2587-4ad8-8f08-227b33ba970f&data=04%7C01%7CVikalp.Verma%40cision.com%7Cda7f5241da7243aeb32008d8f2846f99%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637525998256988654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0znXemJ3eeTImZZDLdM21wjm9lgk93pXaHBfOTfXjWc%3D&reserved=0) vorantreiben wird, nach der Unternehmen jetzt über RPA hinaus suchen. Enates Orchestrierungs-Technologie skaliert das intelligente Automatisierungs-Ökosystem durch die Nutzung von Lite-Workflow-, Bpm- und Hybrid-Workforce-Management-Funktionen, die für menschliche und digitale Effizienz und Integration entwickelt wurden (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.sidekickopen84.com%2Fs3t%2Fc%2F5%2Ff18dQhb0S7kF8bNNysW54W18n2zGCwVW8Jbw_88pTtbdMnNpCvd_RnKW16gGDH6PMS95101%3Fte%3DW3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3K76C-W3JFwn14ff5g0W3z8g-Y3ZZn63W4mCsRx1GCtCtW4cJ2Vx3SYLLrW43WfKC3K9dG8n3zhs7S223%26si%3D7000000001640922%26pi%3Df6984f05-2587-4ad8-8f08-227b33ba970f&data=04%7C01%7CVikalp.Verma%40cision.com%7Cda7f5241da7243aeb32008d8f2846f99%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637525998256988654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BofzKAoeEWhCImO295oB0NYxBr5qaMJCthtRFmaQPy0%3D&reserved=0)."Informationen zu EnateEnate ist eine SaaS-Plattform für Robotic Process Orchestration mit Hauptsitz in Großbritannien und einer APAC-Niederlassung in Indien. Enate ist eine SaaS-Plattform für Robotic Process Orchestration mit Hauptsitz in Großbritannien und einer APAC-Niederlassung in Indien. Enate kombiniert Lite BPM-, Workflow- und Workforce-Management-Funktionen, um alle menschlichen Teammitglieder und/oder Automatisierungstechnologien in einem Framework zu vereinen.Die Plattform ist innerhalb von Wochen einsatzbereit und ermöglicht die Bereitstellung von Diensten von mehreren Standorten aus. Enate wurde von HFS Research zum Hot Vendor 2019 ernannt und zählt Marken wie Mizuho, eine globale Großbank, zu seinen Kunden, neben anderen Namen wie Capgemini, Capita und einem der Big Four.