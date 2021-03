Die Auszeichnung als Customers' Choice von Gartner Peer Insights beruht auf Feedback und Bewertungen seitens professioneller Endanwender, die Erfahrungen mit Kauf, Implementierung und/oder Nutzung des Produkts oder der damit verbundenen Dienstleistungen haben

Das Unternehmen Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das sich der Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für den Aufbau eines besseren Internets widmet, hat heute bekannt gegeben, dass es von Gartner Peer Insights im März 2021 als Customers' Choice (von Kunden bevorzugter Anbieter) in der Publikation "Voice of the Customer" zu Web Application Firewalls benannt wurde. Cloudflare kam auf der Grundlage von 77 Rezensionen mit Stand vom 31. Januar 2021 auf eine Gesamtbewertung von 4,7 (von 5) und wurde in Nordamerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika als Customers' Choice gewürdigt. Gemäß den Kundenrezensionen, die Cloudflare erhielt, sind 97 gewillt, Cloudflare zu empfehlen.

"Im Jahr 2020 haben wir mehr als 550 neue Produkte und damit verbundene Fähigkeiten eingeführt, um die Bedürfnisse unserer Kunden während einer Zeit zu befriedigen, zu der die oberste Priorität darin bestand, Websites online und leistungsstark zu behalten", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir denken, dass es dieses unablässige Innovationstempo ist, das dazu führte, dass Cloudflare 2021 als Customers' Choice für Web Application Firewalls ausgezeichnet wurde."

Gartner definiert Web Application Firewalls als Lösungen, die dazu konzipiert sind, Webanwendungen und APIs vor einer Vielzahl von Angriffen zu schützen, einschließlich automatisierte Angriffe (Bots), Injection-Angriffe, und DoS-Angriffe (Denial of Service) auf der Applikationsschicht. Die WAF von Cloudflare schützt gegen bösartige Angriffe, die darauf abzielen, verwundbare Punkte in Webanwendungen auszunutzen, und wird fortlaufend aktualisiert, um umfassenden Schutz gegen die jüngsten Bedrohungen zu bieten. Die WAF von Cloudflare wurde wurde zudem so konzipiert, dass sie jegliche Kombinationen von Plattformen absichert, einschließlich Public Cloud, Private Cloud, On-Prem, SaaS-Anwendungen und IoT-Geräte.

Hier können Sie einige Rezensionen von Endanwendern zu Cloudflare lesen, die während der vergangenen 12 Monate eingereicht wurden:

"Für Großunternehmen bereite schmerzlose WAF-Lösung" - Direktor für Produktsicherheit in der Energie- und Versorgungsbranche [Vollständige Rezension]

"In der Cloud entstandene WAF, geeignet für Arbeitslasten an physischen Standorten und in der Cloud" CISO in der Transportbranche [Vollständige Rezension]

"Die WAF von Cloudflare ist ein wertvoller Dienst und eine Ergänzung zu den Bemühungen unseres Teams um Sicherheit" - Chief Information Security Officer in der Branche Diverses [Vollständige Rezension]

[Vollständige Rezension] "Wir haben Cloudflare vorrangig vor anderen Mitbewerbern ausgewählt und sind froh, dies getan zu haben" Leitender Sicherheitsarchitekt in der Finanzbranche [Vollständige Rezension]

[Vollständige Rezension] "Hilft meinem kleinen Entwicklungsteam, keine schlaflosen Nächte zu verbringen, da wir wissen, dass wir in guten Händen sind!"-Web Development Manager in der Einzelhandelsbranche [Vollständige Rezension]

Über Gartner Peer Insights:

Gartner Peer Insights ist eine Onlineplattform für Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services, die von IT-Profis und Entscheidungsträgern für technologische Anschaffungen verfasst und gelesen werden. Ziel ist es, IT-Führungskräften zu erkenntnisreicheren Kaufentscheidungen zu verhelfen und Technologieanbietern eine Verbesserung ihrer Produkte zu ermöglichen, indem sie objektive und unvoreingenommene Rückmeldungen von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights enthält mehr als 350.000 geprüfte Rezensionen in mehr als 340 Märkten. Weitere Informationen finden Sie auf www.gartner.com/reviews/home.

Erforderliche rechtliche Hinweise:

Customers' Choice von Gartner Peer Insights stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer in Form von Rezensionen, Bewertungen und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik erfasst werden. Sie geben weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder noch stellen sie eine Befürwortung dar.

Die Rezensionen auf Gartner Peer Insights stehen für die subjektiven Auffassungen einzelner Endverbraucher und basieren auf deren eigenen Erfahrungen. Sie stellen nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift "Entrepreneur" 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von "Fast Company" 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), Seattle (Washington), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

