Der US-Dollar treibt den Euro gegenwärtig vor sich her. Das Unvermögen der Gemeinschaftswährung, dagegen zu halten, kennzeichnet derzeit das Handelsgeschehen.Der US-Dollar treibt den Euro gegenwärtig vor sich her. Das Unvermögen der Gemeinschaftswährung, dagegen zu halten, kennzeichnet derzeit das Handelsgeschehen. Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich in einer spannenden charttechnischen Konstellation, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...