Die nächste runde DAX-Marke ist erreicht, wir notieren auf dem Rekordniveau von 15.000 Punkten. Ist dort Zeit für die nächste Konsolidierung? So erreichte der DAX die 15.000 Nicht nur der Schwung in die neue Woche gelang dem DAX, sondern auch die Fortsetzung dieser Richtung, welche zwangsläufig dann auch zur nächsten runden Marke im Chartbild führte. Bereits am Morgen notierte der DAX mit einer Kurslücke über den Hochs vom Montag, so dass wir hier ...

