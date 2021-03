DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Monatszahlen

EarthRenew Inc: EarthRenew gibt für die ersten beiden Monate des Jahres 2021 starke Einnahmen aus der Stromerzeugung bekannt. Einnahmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei weitem übertroffen



31.03.2021 / 07:56

EarthRenew gibt für die ersten beiden Monate des Jahres 2021 starke Einnahmen aus der Stromerzeugung bekannt, die die Einnahmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei weitem übertreffen. Vereinbarung mit Enel-X für Betriebsreserven



Die wichtigsten Punkte:

- Die Anlage in Strathmore erwirtschaftete geschätzte Abrechnungserlöse in Höhe von 342.727 Dollar aus Stromverkäufen im Jahr 2021 bei einer Bruttomarge von 77 %.

- Die einzigartige Kombination von kalten Temperaturen in Verbindung mit Unwettern, die sich auf das Versorgungsnetz auswirken, führte in den ersten beiden Monaten dieses Jahres zu einer erheblichen Nachfrage nach Spitzenstromkapazität.

- Im Vergleich dazu erwirtschaftete die Anlage in Strathmore in den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 direkte Einnahmen von 118.222 Dollar, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum anzeigt.

- EarthRenew hat mit Enel-X eine Vereinbarung zur Teilnahme an einem Programm für Betriebsreserven getroffen.



Toronto, 31. März 2021 - EarthRenew Inc. (CSE: ERTH; OTCQB: VVIVF) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Unternehmen, das sich auf regenerative Landwirtschaftslösungen mit einer sekundären Einnahmequelle aus der Stromerzeugung konzentriert, gab heute eine beeindruckende Einnahmengenerierung durch seine Stromerzeugungsanlage in Strathmore, Alberta (die "Strathmore-Anlage") in den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 bekannt. Die Strathmore-Anlage kann bis zu 4 MW pro Stunde erzeugen, indem eine Rolls-Royce-Turbine mit kostengünstigem Erdgas betrieben wird.

Im Januar und Februar 2021 erzeugte EarthRenew 845,17 MWh Strom, den es für geschätzte 342.727 Dollar an Stromeinnahmen in das Stromnetz der Provinz einspeiste, und übertraf damit die Abrechnungserlöse für den gleichen Zeitraum im Jahr 2020 von 118.222 Dollar erheblich. Aufgrund ihres Betriebs als Anlage zur Deckung der Bedarfsspitzen (wobei die Anlage nur dann Strom in das Stromnetz einspeist, wenn bestimmte Mindestschwellenwerte für den Strompreis erreicht werden) konnte die Strathmore-Anlage bei der Stromerzeugung eine Bruttomarge von 77 % erwirtschaften.



CEO Keith Driver kommentierte: "Die Minustemperaturen haben die Stromnachfrage in den ersten Monaten des Jahres 2021 in die Höhe getrieben. Darüber hinaus wirkten sich schwere Stürme am Standort der Zusammenschaltungspunkte zwischen dem Provinznetz und dem landesweiten Netz auf die Versorgung unserer eigenen Provinz aus und boten uns die Möglichkeit, eine Versorgungslücke im System zu schließen, als die Leute in Eile waren, ihre Häuser zu heizen. Da diese Kombination von Ereignissen günstig war, waren wir erfreut, den Versorgungsengpass nutzen und unerwartete Einnahmen zu generieren, die wir für unsere Geschäftstätigkeit verwenden können. Sobald wir COVID überwunden haben, sehen wir, dass die steigende Stromnachfrage die Strompreise weiter in die Höhe treibt."

Vereinbarung mit Enel-X für Betriebsreserven



EarthRenew gab heute außerdem bekannt, dass das Unternehmen am 23. März 2021 mit der nordamerikanischen Division von Enel-X, einem etablierten Unternehmen der Elektrizitätsindustrie, eine Vereinbarung über die Teilnahme an einem Programm für Betriebsreserven in Alberta abgeschlossen hat. Im Rahmen dieses Programms wird EarthRenew für seine Fähigkeit entschädigt, zur Unterstützung der Netzstabilität das Stromnetz in Alberta kurzfristig mit Strom zu versorgen.

Während EarthRenew weiterhin in der Lage sein wird, das Stromnetz in Alberta mit Strom zu versorgen, wenn die Strompreise erheblich steigen, kann EarthRenew durch die Teilnahme am Programm für Betriebsreserven in Zeiten, in denen es sonst keinen Strom erzeugt, zusätzliche Einnahmen erzielen. Gemäß der Vereinbarung wird EarthRenew für die Stromerzeugung "auf Abruf" entschädigt, falls der Markt einen Versorgungsengpass aufweist und der Alberta Electric System Operator (AESO) Reserven benötigt, um Angebot und Nachfrage auszugleichen.



Herr Driver erklärt: "Mit Blick auf die Zukunft planen wir, unsere Einnahmen aus der Stromerzeugung in Spitzenzeiten durch die Teilnahme am Programm für Betriebsreserven mit Enel-X zu ergänzen. Auf diese Weise können wir die Einnahmen weiter optimieren, ohne unsere Fähigkeit zu beeinträchtigen, Zeiten mit Spitzenstrompreisen zu nutzen."

Über EarthRenew



EarthRenews Aufgabe ist, ein Landwirtschaftssystem zu unterstützen, das gesunde Böden und die Rentabilität der Erzeuger wieder auf den Tisch bringt. Wir wollen ein treibender Teil der Bewegung für regenerative Landwirtschaft sein, indem wir Düngemittellösungen anbieten, die den Boden mit Nährstoffen versorgen, um die Fähigkeit der Erde zu stärken, sich selbst zu erneuern. Wir bauen eine einzigartige, nachhaltige Anlage zur Erzeugung von hochwertigem organischem Dünger aus tierischen Abfällen mittels einer mit Erdgas befeuerten Turbine, die auch bis zu 4 MW pro Stunde kostengünstigen Strom erzeugt. Die Abwärme der Turbine wird verwendet, um tierische Abfälle in zertifizierten organischen Dünger umzuwandeln.

