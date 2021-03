Biontech (WKN: A2PSR2)-Aktien sind seit Oktober 2019 bis heute bereits um mehr als 553 % gestiegen (30.03.2021). Woran nur wenige Menschen geglaubt haben, ist dem Biotech-Unternehmen gelungen. Innerhalb nur weniger Monate konnte ein sehr wirksamer und zudem gut verträglicher Coronavirus-Impfstoff erforscht und erprobt werden. Biontech mit Ergebnissprung Was die Kursentwicklung bereits vorwegnahm, zeigt sich nun langsam in den Zahlen. So sprang der Umsatz im Vergleich zu 2019 von 108,6 auf 482,3 ...

