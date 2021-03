Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie legte von 50,6 Punkten im Vormonat auf 51,9 Zähler zu.Peking - Die Stimmung in Chinas Wirtschaft hat sich im März überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie legte von 50,6 Punkten im Vormonat auf 51,9 Zähler zu, wie das Nationale Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer leichten Aufhellung vom Neunmonatstief im Vormonat auf 51,2 Punkte gerechnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...