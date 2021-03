Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig richtet sich das Interesse auf europäische Inflationszahlen, nachdem in Deutschland und Spanien für den auslaufenden Monat bereits deutliche Sprünge in den Teuerungsraten gemeldet wurden, so die Analysten der Helaba.In Frankreich und Italien werde Ähnliches erwartet und so sollte auch die Schnellschätzung der EWU-Inflation deutlich höher ausfallen als im Februar. Die Inflationserwartungen würden im Trend zulegen und diejenigen Marktteilnehmer, die auf mehr Preisdruck setzen würden, dürften sich bestätigt sehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...