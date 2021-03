Die Analysten der Berenberg Bank haben das Kursziel für die Aktien von Biontech von 126 auf 130 US-Dollar erhöht und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal seien beeindruckend gewesen, so die Banker in einer heute veröffentlichten Studie. Basierend auf den Prognosen von Biontech für den Umsatz mit dem Covid-19-Impfstoff, habe man das Kursziel erhöht. Das Unternehmen führe die Revolution der mRNA-Medikamente an. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

