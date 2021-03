Der DAX hat am Dienstag erstmals die Hürde von 15.000 Punkten genommen. Der deutsche Leitindex lässt sich in seiner dynamischen Aufwärtsbewegung auf neue Rekordhochs durch nichts erschüttern, weder von steigenden Coronazahlen noch von anziehenden Renditen am Bondmarkt. Aber nicht jedem Aktionär ist zum Feiern zumute.Stell dir vor, es ist Party an der Börse und deine Aktien laufen nicht. So geht es derzeit etwa den Aktionären von Delivery Hero, Adidas und Deutsche Wohnen. Alle drei Werte liegen in ...

