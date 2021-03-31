BERENBERG HEBT TECAN GROUP AG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 455 (430) CHFGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 13,50 (12,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 630 (560) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2000 (1900) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 49 (47) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 140 (125) EUR - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY SENKT BP AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 285 PENCEMORGAN STANLEY HEBT ENI AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 12,3 (8,2) EURMORGAN STANLEY SENKT TOTAL SA AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 44 EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 108 (104) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,90 (2,70)EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 150 (153) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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