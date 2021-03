Berlin (ots) - Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), und der Deutsche Verband Flüssiggas (DVFG) haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die die Schulungen zur neuen Technischen Regel Flüssiggas 2021 (TRF) künftig auf eine gemeinsame Basis stellt. Aktuelle Schulungsgrundlage ist das vom DVFG überarbeitete und neu herausgegebene Regelwerk, das die spezifischen Anforderungen an das Inverkehrbringen, Errichten und Betreiben von Flüssiggas-Anlagen bündelt. Der DVGW bringt als verantwortlicher Träger künftiger TRF-Schulungen seine Erfahrungen als maßgeblicher Bildungsanbieter im Energie- und Wasserfach mit jährlich über 1.500 Seminaren und insgesamt mehr als 30.000 Teilnehmern in die Wissensvermittlung ein."Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem DVGW einen professionellen Partner mit großem Know-how in der Aus- und Weiterbildung von technischen Fachkräften gewonnen haben. Gebündelt mit unserer Flüssiggas-Expertise befähigen wir die Teilnehmer der gemeinsamen Schulungen zu einer qualifizierten Installation und zum sicheren Betrieb von Flüssiggas-Anlagen nach höchsten technischen Standards", kommentiert Andreas Stücke, Hauptgeschäftsführer des DVFG, die neue Kooperation."Der DVFG stellt sein umfassendes Know-how rund um den Einsatz des emissionsarmen Energieträgers Flüssiggas für die TRF-Bildungsformate zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit erweitern wir unser umfangreiches Schulungsangebot in diesem wichtigen Bereich. Wir bieten Teilnehmern und Teilnehmerinnen damit die Möglichkeit, die erforderlichen Qualifikationen für die Installation und den Betrieb von Flüssiggas-Anlagen beim DVGW aus erster Hand zu erwerben", betont Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112641/4878208