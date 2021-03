Die von der KOF im März befragten Konjunkturexpertinnen und -experten prognostizieren eine Zunahme des realen BIP um 3.3% in diesem Jahr.Zürich - Die von der KOF im März befragten Konjunkturexpertinnen und -experten zeigen sich weiterhin optimistisch und prognostizieren eine Zunahme des realen Bruttoinlandproduktes um 3.3% in diesem Jahr. In der letzten Befragung im Dezember rechneten sie noch mit einer minimal höheren Zunahme von 3.4%. Für das Jahr 2022 prognostizieren sie einen Anstieg von 2.8% und in fünf Jahre ein Wachstum von...

