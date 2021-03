Mainz (ots) - Leinen los! Unter dem Kommando von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) steuert das "Traumschiff" an Ostersonntag, 4. April 2021, 20.15 Uhr im ZDF, das malerische Thaa-Atoll auf den Malediven an. Mit an Bord sind neben Barbara Wussow als Hoteldirektorin Hanna Liebhold, Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän Martin Grimm und Collien Ulmen-Fernandes als neue Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado unter anderen auch Saskia Vester, Christoph M. Ohrt, Heinrich Schafmeister, Marlon Boess und Gaststar Victoria Swarovski. Der Film ist bereits ab Samstag, 3. April 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Auf der Reise zu einem Inselparadies im Indischen Ozean haben Kapitän Parger, seine Crew und die Gäste alle Hände voll zu tun: Sie suchen nicht nur nach Schätzen, sondern auch nach vermissten Passagieren und verborgenen Wünschen und Ängsten. Mit an Bord ist der Weltreisende Frank Baum (Christoph M. Ohrt), der sein Single-Leben in vollen Zügen genießt. Bis er auf Birgit Röhl (Saskia Vester) trifft. Zwar ist Frank selbst an Birgit interessiert, trotzdem nutzt er sie als Köder, um unliebsamen Besuch loszuwerden: Denn Franks Bruder Thomas (Heinrich Schafmeister) ist auf dem "Traumschiff" aufgetaucht und findet zunehmend Gefallen an Franks Lebensstil.Die Fotografin Nele Berghaus (Lisa Karlström) wird auf der Reise von Kornelius Busch (Ferdi Özten) begleitet. Denn seitdem sie durch einen Unfall ihr Augenlicht verlor, ist Nele auf die Hilfe anderer angewiesen. Als sich Kornelius in Tanzlehrerin Mia (Victoria Swarovski) verliebt, hilft Nele dem jungen Glück auf die Sprünge. Doch dabei kommt sie nicht umhin, ihr eigenes Liebesleben zu überdenken.Auch Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado reist nicht allein: Sie hat Besuch von ihrem Neffen Timo (Otis Whigham), einem begeisterten Fußballspieler. Als er auf den ehemaligen Fußballprofi Lars Meyer (Marlon Boess) trifft, ist er begeistert - bis sich herausstellt, dass seine Tante an einer Operation beteiligt war, nach der Lars' Fußballprofi-Karriere ein jähes Ende fand. Zu allem Übel macht Lars Dr. Delgado persönlich dafür verantwortlich.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dastraumschiffFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der Film im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/das-traumschiff-malediventhaa-atollhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4878223