Guten Morgen, der DAX bewegt sich weiterhin im Bereich von 15.000 Punkten, nachdem der Index am Vortag erstmals in seiner Geschichte diese Marke überschreiten konnte und bei 15.029 Punkten ein neues Allzeithoch markieren konnte. Am Vortag hieß es im Insight: "Und solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über 14.850 Punkte, wäre die runde Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...