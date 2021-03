- David Klanecky wird Executive Vice President und Chief Operating Officer von Piedmont Lithium

- Herr Klanecky war bis vor Kurzem Vice President - Lithium Operations - von Albemarle Corporation (APAC/EU) und dort für Hartgesteinlithiumabbau und Aktivitäten im Zusammenhang mit chemischer Verarbeitung zuständig

Piedmont Lithium Limited ("Piedmont" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Herr David Klanecky zum Executive Vice President und Chief Operating Officer benannt wurde. Herr Klanecky bereichert das Team von Piedmont durch umfangreiche Erfahrung in den Gebieten Lithiumindustrietechnik, Konstruktion und Betrieb. Als COO wird David Klanecky die Implementierung der integrierten Lithiumchemikaliengeschäfte des Unternehmens in den USA und die Entwicklung der operativen Fähigkeiten des Unternehmens anführen.

Den Großteil seiner Karriere hatte Herr Klanecky führende Positionen aus den Bereichen Betrieb, Forschung & Entwicklung, Handel und strategische Führung inne. Von 2013 bis 2021 war er bei Albemarle Corporation, dem weltweit führenden Lithiumproduzenten, immer stärker in der Geschäftsleitung involviert und unter anderem als VP Strategy and Corporate Development und bis vor Kurzem als Vice President - Lithium Operations - APAC/EU mit globaler Zuständigkeit für Albemarles Herstellungs-/Betriebsprozesse, Verfahrenstechnologie und Produktmanagement innerhalb des globalen Lithiumgeschäfts tätig. Außerdem war David Klanecky Interim-CEO des MARBL-Joint-Ventures zwischen Albemarle und Mineral Resources Ltd, wozu auch die Vermögenswerte Kemerton und Wodgina in Australien gehören.

Bevor er zu Albemarle kam, war David Klanecky zwanzig Jahre lang bei dem auf der ganzen Welt vertretenen Unternehmen The Dow Chemical Company, für das er jahrelang nach Spanien, in die Schweiz und nach China ging und dort in verschiedenen innovativen Industriezweigen tätig war. Im Rahmen seiner letzten Stellung bei Dow gründete er Dow Energy Materials Business, das sich auf das Angebot von Material für Lithiumionenakkus an Zellenhersteller und Auto-OEMs konzentriert. Dort war er als Global Business Director für diese Geschäftseinheit tätig, ehe er 2013 zu Albemarle kam.

David Klanecky hat einen Abschluss in Chemieingenieurwesen der University of Nebraska und einen Executive MBA der Arizona State/Thunderbird School of Global Management. Ab April 2021 wird er bei Piedmont im Hauptsitz in Belmont, North Carolina, tätig sein.

Keith D. Phillips, President und Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns, David in unserem Senior Management Team begrüßen zu können. Seine Erfahrung und sein Enthusiasmus für diesen Industriezweig sind unübertroffen. Dadurch, dass er für das weltweit führende Hartgestein-Lithiumhydroxidgeschäft, einschließlich Spodumen-Investitionen im Westen Australiens, Lithiumhydroxidanlagen in China und dem Lithiumhydroxidprojekt, das aktuell in Kemerton im Westen Australiens gebaut wird, verantwortlich war, hat David genau die Qualifikationen, die nötig sind, um Piedmonts Betriebsteam zu führen, wenn wir unser Vorhaben, Amerikas führendes integriertes Lithiumhydroxid-Business aufzubauen, durchführen."

Kontakt für weitere Informationen:

Keith D. Phillips

President & CEO

T: +1 973 809 0505

E: kphillips@piedmontlithium.com

Brian Risinger

Vice President - Corporate Communications

T: +1 704 910 9688

E: brisinger@piedmontlithium.com

Diese Pressemitteilung wurde vom President und CEO des Unternehmens, Keith D. Phillips, zur Veröffentlichung freigegeben.

