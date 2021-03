Peugeot, VW, Nissan - der Zulieferer TB Spain Injection (TBSI) zählt namhafte Automobilhersteller zu seinen Kunden. Um diese zuverlässig und termintreu mit hochpräzisen Kunststoffkomponenten zu beliefern, dreht TBSI in seiner Produktion an den nötigen Stellschrauben. Dazu gehört auch ein optimierter Materialfluss: In seinem Werk im nordspanischen Vigo beliefern zwei mobile Roboter die Fertigungslinien rund um die Uhr mit Verpackungsmaterial. TB Spain Injection gehört zur französischen TBI-Gruppe und stellt im Spritzgussverfahren Präzisionsteile für die Automobilindustrie her. Dazu zählen Komponenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...