Wenn ein automatisiert fahrendes Autos mit einer Verkehrssituation nicht klarkommt, dann will es die Kontrolle an den Fahrer zurück geben. Übernimmt der Fahrer die Kontrolle aber nicht oder nicht schnell genug, dann hält das Fahrzeug einfach an (Not-Halt). Genau das führt aber zu weiteren Gefahrensituationen oder einem Stau. Solche unübersichtlichen Verkehrssituationen gibt es zum Beispiel an komplizierten Baustellen ohne Spurmarkierungen, bei Verkehrsunfällen oder bei Nebel. Kameras als unterstützende Infrastruktur In dem EU-Projekt TransAID hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ...

