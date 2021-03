Der Immobilienkonzern Adler Group (ISIN: LU1250154413) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,46 Euro je Aktie auf der Hauptversammlung am 29. Juni 2021 vorschlagen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 23,82 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite der im SDAX gelisteten Firma bei 1,93 Prozent. Die Adler Group mit Sitz in Luxemburg entstand im Jahr 2020 aus dem Zusammenschluss von ADO ...

