Der vertikale Anstieg des USD/JPY wird am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge ausgebaut und das Währungspaar peilt nun die Preiszone von 111,13/38 an, berichtet Axel Rudolph, Senior FICC Technical Analyst bei der Commerzbank. Wichtige Zitate "Die starke USD/JPY Rallye hat den Kurs bereits über das Tief von Ende Juli 2018 bei 110,58 geführt und zielt ...

