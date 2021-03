Vantage Towers hat am 24. März seine erste Anleihe-Transaktion in Höhe von 2,2 Mrd. EUR erfolgreich im Markt platziert - bestehend aus drei Tranchen. 750 Mio. EUR zu 0,0% mit Fälligkeit im Jahr 2025, 750 Mio. EUR zu 0,375% mit Fälligkeit 2027 und 700 Mio. EUR zu 0,75% mit Fälligkeit 2030. Die Anleihen werden voraussichtlich am 31. März 2021 valutieren und sind von Moody's mit Baa3 und von S&P mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...