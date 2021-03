Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich nicht von den kurzfristigen wirtschaftlichen Bewegungen leiten lassen, sagte die Präsidentin der Zentralbank Christine Lagarde in einem geplanten Interview mit Bloomberg TV am Mittwoch. Weitere Zitate "Der Markt kann uns so viel testen, wie er will." "Die EZB wird das PEPP nach Bedarf anpassen, abhängig von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...