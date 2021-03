Batteriekonzern Varta: Luft nach oben

Trotz COVID-19 feierte Varta (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55) 2020 das erfolgreichste Geschäftsjahr in der 135-jährigen Unternehmensgeschichte. Nun will der Batteriehersteller weitere Rekordjahre folgen lassen.

Neue Geschäftsfelder

Mittel- bis langfristig sieht sich Varta hervorragend aufgestellt. Der MDAX- und TecDAX-Konzern profitiert als Technologie- und Innovationsführer von Trends wie der steigenden Nachfrage nach immer kleineren und leistungsfähigeren Batterien im Knopfzellen-Format. Auch deshalb sollen die Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Zellen weiter ausgebaut werden.

Doch nun hat Varta auch größere Batterien im Blick. das Unternehmen will in die Produktion von Batterien für Elektroautos einsteigen. Laut Varta sollen neuartige Zellen zum Ende des Jahres am Hauptsitz in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden. Demnach könnte die neue Batterie vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz kommen.

Vorsichtiger Ausblick

Varta versucht bereits mit Energiespeichersystemen vom Wachstum im Bereich Erneuerbare Energien zu profitieren. Nun hat man also auch den Bereich Elektroautos ins Visier genommen. Am Markt fielen die Reaktionen auf diese Ankündigung positiv aus, nachdem die Euphorie rund um den Börsenstar der vergangenen Jahre etwas abgenommen hatte. Anleger nutzten die jüngste Zahlenbekanntgabe, um Gewinne mitzunehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...