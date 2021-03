Baden-Baden (ots) - Der SWR setzt ab dem 1. April 2021 neue thematische Schwerpunkte und strukturiert dafür um. Neben der eigenen Hauptabteilung Dokumentation werden die Bereiche Unterhaltung und Service gebündelt und künftig von Anne Moosmayer verantwortet. Die bisherige Unterhaltungschefin Barbara Breidenbach verlässt den Sender auf eigenen Wunsch. Fiction-Chefin Barbara Biermann übernimmt zusätzlich die Leitung des Familienprogramms.Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information: "Der SWR soll noch mehr als bisher für herausragende Dokumentationen, hochwertige Fiktion und innovative Unterhaltungsformate stehen - zunehmend auch auf digitalen Plattformen. Deshalb stellen wir einerseits den Bereich Dokumentation prominent heraus und bündeln andererseits unsere Kompetenzen. Es geht um einen klugen Umbau, mit dem wir all unsere Angebote noch mehr auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer ausrichten wollen."Neu gebündelte Hauptabteilung Unterhaltung und ServiceIn der neu strukturierten Hauptabteilung Unterhaltung und Service werden künftig zahlreiche Show- und Live-Studio-Formate verantwortet, etwa "Verstehen Sie Spaß?", "Sag die Wahrheit", das "Nachtcafé" oder das "ARD Buffet". Darüber hinaus sollen in einer neuen Einheit "Factual Entertainment & Comedy" diese Genres gemeinsam mit der Programmentwicklung gestärkt werden. Geleitet wird die Hauptabteilung von Anne Moosmayer, der bisherigen Leiterin der Hauptabteilung Service und Familie.Barbara Breidenbach verlässt nach acht Jahren den SenderDie bisherige Unterhaltungschefin Barbara Breidenbach übergibt ihre Funktion auf eigenen Wunsch: "Meine Entscheidung, den SWR zu verlassen, ist lange gereift und hat rein private Gründe. Ich danke dem Haus und dem gesamten Team für acht wunderbare Jahre, in denen ich spannende Projekte leiten, hochinteressante Aufgaben übernehmen und mit großartigen Menschen zusammenarbeiten durfte."Clemens Bratzler: "Barbara Breidenbach hat der SWR-Unterhaltung viele neue Impulse gegeben. Unter ihrer Leitung wurde "Verstehen Sie Spaß?" plattformübergreifend weiterentwickelt. Mit dem "Schlagerspaß mit Andy Borg" entstand die erfolgreichste Musikshow eines Dritten Programmes. Daher bedaure ich sehr, dass Frau Breidenbach den SWR verlässt, wünsche ihr aber für den weiteren beruflichen Weg alles Gute und viel Erfolg. Gleichzeitig freue ich mich, dass mit Anne Moosmayer eine hervorragende Nachfolgerin mit vielen spannenden Ideen bereitsteht."Ebenfalls verändert: Neu strukturierte Hauptabteilung Fiktion und FamilieBarbara Biermann, die bisher die Hauptabteilung Film und Doku geleitet hat, wird in ihrer neuen Hauptabteilung Fiktion und Familie neben hochklassigen Filmen und Reihen verstärkt serielle Angebote für alle Altersgruppen entwickeln. Zu diesem Bereich gehört künftig auch die Abteilung Kinder- und Familienprogramm.Weiterer Schwerpunkt: Eigene Hauptabteilung DokumentationEric Friedler beginnt als Hauptabteilungsleiter Dokumentation nach seinem Wechsel vom Norddeutschen Rundfunk am 1. Mai 2021 in dem eigens geschaffenen Bereich. Gerade auch für jüngere Zielgruppen sollen künftig systematisch Dokumentationen und Doku-Serien entwickelt werden, um damit die ARD Mediathek zu stärken.Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter)Weitere Informationen auf http://swr.li/anne-moosmayerPressekontakt:Hannah Basten, Tel. 0711 929 11030, hannah.basten@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4878454