AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2020: sehr gute Geschäftsjahreszahlen und positiver Ausblick bestätigt



31.03.2021 / 11:15

AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2020: sehr gute Geschäftsjahreszahlen und positiver Ausblick bestätigt - EBITDA des Gesamtkonzerns mit 431,1 Mio. EUR deutlich über Vorjahreswert - Operatives EBITDA mit 167,6 Mio. EUR trotz Corona-Pandemie auf Vorjahresniveau (2019: 168,9 Mio. EUR) - Starke operative Performance zeigt sich auch in gestiegenem NAV von 1.002,5 Mio. EUR (+ 5 % gegenüber 30.09.2020: 950,7 Mio. EUR) - Solide Cash-Position von 422,9 Mio. EUR ermöglicht Dividendenvorschlag von 1,00 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 und Steigerung der Dividende für die Folgejahre - Positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2021 bekräftigt München, 31. März 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. AURELIUS erzielte demnach im Geschäftsjahr 2020 einen Konzerngesamtumsatz im Rahmen der Erwartungen von 3.230,1 Mio. EUR (2019: 3.612,1 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 3.415,8 Mio. EUR nach 3.131,6 Mio. EUR im Vorjahr. EBITDA des Gesamtkonzerns mit 431,1 Mio. EUR deutlich über Vorjahreswert Das EBITDA des Gesamtkonzerns stieg in einem herausfordernden Umfeld von 271,4 Mio. EUR in 2019 deutlich auf 431,1 Mio. EUR an. Wesentlicher Treiber für diese positive Entwicklung war der Verkauf von Konzernunternehmen, vor allem der erfolgreiche Exit der GHOTEL-Gruppe im Februar 2020. Insgesamt konnte ein Ergebnis aus Unternehmensverkäufen in Höhe von 78,7 Mio. EUR erzielt werden (2019: 139,5 Mio. EUR). Zudem hat die AURELIUS Equity Opportunities im Geschäftsjahr 2020 insgesamt sechs Unternehmensgruppen zugekauft und erzielte hieraus Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") in Höhe von 292,2 Mio. EUR (2019: 65,3 Mio. EUR). Das AURELIUS Portfolio wurde 2020 durch die folgenden Akquisitionen verstärkt: ConverterTec (zuvor: Woodward Renewable Power Systems; Hersteller von Umrichtern für die Windkraftindustrie) / SEG Electronics ( zuvor: Woodward Renewable Power Systems; Entwickler und Produzent von Schutzrelais), Distrelec (Online-Distributor) / Nedis (Großhändler für Elektronikprodukte), GKN Wheels & Structures (Hersteller von Off-Highway-Rädern), Pullman Fleet Solutions (gewerblicher Fuhrparkbetreiber), Zentia (zuvor: Armstrong Ceiling Solutions; Produzent von Mineralfaserplatten und Unterkonstruktionssystemen) sowie ZIM Flugsitz (Hersteller von Economy und Premium Economy Flugzeugsitzen). Operatives EBITDA mit 167,6 Mio. EUR trotz Corona-Pandemie auf Vorjahresniveau (2019: 168,9 Mio. EUR) Das operative EBITDA in Höhe von 167,6 Mio. EUR (2019: 168,9 Mio. EUR) zeigt deutlich, wie robust AURELIUS durch das Corona-Jahr 2020 gekommen ist. Durch die große Nähe der operativen AURELIUS Experten zu den Konzernunternehmen konnte bereits mit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 schnell und umfassend reagiert werden. Mit umfangreichen Maßnahmenkatalogen sowie operativer Unterstützung gelang es, den überwiegenden Teil des Portfolios sehr gut durch die Krise zu führen. Für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen sind dabei mit 107,4 Mio. EUR nur unwesentlich höhere Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr mit 102,3 Mio. EUR angefallen, was die gute und stabile Aufstellung der Portfoliounternehmen widerspiegelt. Starke operative Performance zeigt sich auch in gestiegenem NAV von 1.002,5 Mio. EUR (+ 5 % gegenüber 30.09.2020: 950,7 Mio. EUR) Der Net Asset Value der Konzernunternehmen erreichte zum 31. Dezember 2020 1.002,5 Mio. EUR, ein Plus von 5 % gegenüber der letzten Veröffentlichung vom 30. September 2020 (950,7 Mio. EUR). Der NAV je Aktie betrug damit 33,67 EUR*. Der Anstieg im vierten Quartal 2020 zeigt deutlich, dass sich die operativ guten Aussichten auch in den Unternehmensplanungen der Konzernunternehmen entsprechend niederschlagen. Solide Cash-Position von 422,9 Mio. EUR ermöglicht Dividendenvorschlag von 1,00 EUR je Aktien für das Geschäftsjahr 2020 und Steigerung für die Folgejahre Mit einem Cash-Bestand von 422,9 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 435,7 Mio. EUR) verfügt die Gruppe trotz der Rückzahlung der Wandelanleihe im Volumen von 103,1 Mio. EUR im Dezember 2020 über einen sehr soliden Cash-Bestand. AURELIUS ist hierdurch bestens gerüstet, die sich im aktuell sehr dynamischen Marktumfeld ergebenden Chancen zur Übernahme interessanter neuer Konzernunternehmen zu nutzen. Zudem haben die geschäftsführenden Direktoren der AURELIUS Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, bereits am 24. März 2021 beschlossen, der am 18. Mai 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR je dividendenberechtigter Aktie aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen. In Summe bedeutet dies eine Ausschüttungssumme von 28,7 Mio. EUR. Im Übrigen wird beabsichtigt, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft, im Rahmen einer nachhaltigen und für die Aktionäre planbaren Ausschüttungspolitik die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 1,25 EUR und für das Geschäftsjahr 2022 auf 1,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie zu erhöhen. Positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2021 bekräftigt Auch für das Geschäftsjahr 2021 bleibt die AURELIUS optimistisch, was den Geschäftsverlauf angeht, und bekräftigt ihre Wachstumsziele. "Wir sind stolz darauf, als AURELIUS-Team in diesem außergewöhnlich schwierigen Jahr 2020 ein so gutes Ergebnis für das Unternehmen und seine Aktionäre erzielt zu haben. Wir haben erneut gezeigt, dass die Verbindung aus operativer Managementstärke und dem Gespür für die richtigen Opportunitäten im Markt AURELIUS zu einem langfristig erfolgreichen Investor und Partner für seine Konzernunternehmen macht", kommentiert Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities. "Das Jahr 2021 wird trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die Pandemie eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, unser Portfolio weiter gezielt zu verstärken. Wir haben bereits erste Übernahmen getätigt und sehen weiterhin viel Potenzial, um gezielt Zukäufe in Form von Plattform-Investments und Add-on-Erwerben zu tätigen. Dafür sind wir operativ und finanziell bestens gerüstet." "Darüber hinaus freut es uns, unsere Aktionäre in Zukunft wieder am Unternehmensgewinn beteiligen zu können. Wir stehen bei unseren Aktionären seit vielen Jahren für eine zuverlässige Performance sowie Kontinuität, und können daher schon heute sagen, dass wir die Ausschüttungen für die Folgejahre jeweils um zumindest 0,25 EUR je Aktie steigern wollen", so Matthias Täubl weiter. Der vollständige Geschäftsbericht 2020 steht im Internet unter http://www.aureliusinvest.de zum Download zur Verfügung.

Kennzahlen (in Mio. EUR) 1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2020 Konzern-Gesamtumsatz 3.612,1 3.230,1 Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 3.131,6 3.415,8 EBITDA Konzern gesamt 271,4 431,1 davon negative Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") 65,3 292,2 davon Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen -102,3 -107,4 davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 139,5 78,7 EBITDA Konzern operativ 168,9 167,6 Konzernergebnis 1 18,3 121,6 Ergebnis je Aktie Konzern (verwässert, in EUR) 1,2 -3,43 1,31 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹ -76,2 227,5 Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹ 204,6 -33,1 Free Cashflow ¹ 128,4 194,4 31.12.2019 31.12.2020 Vermögenswerte 2.541,5 2.307,9 davon liquide Mittel 435,7 422,9 Verbindlichkeiten 2.113,4 1.815,9 davon Finanzverbindlichkeiten 468,9 386,7 Eigenkapital ³ 428,1 492,0 Eigenkapitalquote ³ (in %) 16,8 21,3 Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 13.486 12.059 1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.

2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

3) Inkl. Minderheiten. Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR) NAV zum 31.12.2020 Industrial Production 343,3 Retail & Consumer Products 345,0 Services & Solutions 81,7 NAV der Portfoliounternehmen 770,0 Andere 232,5 Summe 1.002,5 NAV je Aktie 33,67* * Der am 9. März 2021 beschlossene und bereits erfolgte Einzug von 1.000.000 Aktien ohne Kapitalherabsetzung ist bei der Berechnung des NAV/Aktie bereits berücksichtigt worden. Eine Eintragung im Handelsregister ist noch ausstehend.



ÜBER AURELIUS



Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in verschiedenen Branchen. Mit einem Team von rund 100 eigenen Operations Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen Entwicklung. Aktuell erzielen 27 Konzernunternehmen mit rund 12.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de



