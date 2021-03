AT&S hat den INTEL PQS-Award (Preferred Quality Supplier) für 2020 erhalten. "Als einer von nur 26 Preisträgern des Preferred Quality Supplier Award in der gesamten Intel-Lieferkette hat AT&S entscheidend zu unserem Erfolg beigetragen - insbesondere in diesem einzigartig herausfordernden Jahr", sagt Randhir Thakur, Chief Supply Chain Officer bei Intel. "Das Unternehmen hat in einem kritischen Bereich der Intel- Lieferkette herausragenden Service geboten und ihre jährlichen Verbesserungsziele erreicht oder übertroffen. Die Auszeichnung bedeutet jahrelange harte Arbeit, kontinuierliche Verbesserung und eine wirklich außergewöhnliche Leistung."

