Der Silberpreis sackt immer weiter ab! Als sehr negatives Zeichen ist zu werten, dass nun auch die 200-Tage Linie (blau im Chart) den Einbruch nicht stoppen konnte. Das Edelmetall verlor am gestrigen Handelstag nochmal deutlich bis auf 23,86 US Dollar im Tief. Dabei wurde auch unser Trade, welchen wir mit einem StopLoss bei 24,40 USD abgesichert hatten, ausgelöst und die Position glatt gestellt. Am heutigen Mittwoch kann sich die Notierung bis zur Mittagsstunde leicht erholen und steht aktuell bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...