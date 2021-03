Unterföhring (ots) - Der eine ist die eine Hälfte des Duos Badesalz und damit einer der dienstältesten Comedians Deutschlands. Der andere ist der erfolgreiche Rapper Rockstah und ist seit etlichen Jahren einer der namhaftesten Podcaster der Republik. Gemeinsam sind sie Vater und Sohn: Henni und Max Nachtsheim. In der neuen, exklusiv auf der Audio-Plattform FYEO verfügbaren Podcast-Reihe "Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und Ich" sprechen sie ab Ostersonntag über ein kulturelles Generationen-Thema - "Die Besten Filme aller Zeiten" bei Kabel Eins. Dabei kommt alles auf den filmografischen Stammtisch: Während Henni ergriffen enthüllt, in welchem Kino er vor 49 Jahren "Vier Fäuste für eine Halleluja" (Karfreitag, 22:40 Uhr, bei Kabel Eins) sah, eröffnet Max, dass er Tarantino erst richtig versteht, seit er für den Podcast die Italo-Western der Siebziger nachholte. Bei "Der Prinz aus Zamunda" (Ostersonntag, 20:15 Uhr, bei Kabel Eins) sind sich beide einig darin, dass man Eddie Murphy zu dieser Komödie ebenso gratulieren kann wie zu seinem 60. Geburtstag am 3. April. Neben vielen anderen interessanten Hintergründen, amüsanten Anekdoten und Fun-Facts zu den "Besten Filmen aller Zeiten" bei Kabel Eins, schwärmen Vater und Sohn u.a. über die Qualität der deutschen Synchronisationen und testen sich gegenseitig in einem Quiz zu ihrem Filmwissen.Die erste Podcast-Folge von "Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und Ich - Der Kabel Eins Kultfilm-Podcast" ist ab Sonntag, 4. April 2021, 22:15 Uhr exklusiv auf FYEO verfügbar. Die weiteren Folgen erscheinen im Wochenabstand jeweils mittwochs.Pressekontakt:Peter EschCommunications & PRStrategy, Digital & Salesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1177email: peter.esch@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4878599