Die Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN: DE0008051004) will eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,65 Euro an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 18,44 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,52 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 20. Mai 2021 statt. Der Konzernüberschuss der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) sank im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahreswert um rund 15 Prozent ...

