Mit dem fortschreitenden Erfolg der US-Impfkampagne steht der US-Tourismusbranche eine schnellere Erholung als in Europa bevor. Dies kommt auch dem Hotel- und Casinobetreiber Wynn Resorts (ISIN: US9831341071; WKN: 663244) zugute, der nicht nur in Las Vegas, sondern auch in der Metropolregion Boston sowie im chinesischen Spielerparadies Macao vertreten ist, wobei letzterer Standort ohnehin nicht so stark von der Covid-19-Pandemie betroffen ist. Insgesamt kann Wynn Resorts mit einem schwungvollen Comeback in dieser Sommersaison rechnen, da viele US-Amerikaner über einen deutlichen Nachholbedarf in Sachen Urlaub verfügen und sich mit der zunehmend besseren Wirtschaftslage wieder etwas spendablerer zeigen dürften.

