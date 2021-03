In Deutschland geht Engineering oft vor Kundennutzen. Die Corona-App ist dafür ein Musterbeispiel. So wird das nichts mit Innovationen. Von Carsten Rust, Digital Transformation Director EMEA bei Pegasystems Wenn man der deutschen Corona-App etwas nicht vorwerfen kann, dann ist es mangelnde technische Raffinesse. Ihre Architektur und ihre Komponenten sind ganz in der Tradition der großen deutschen Ingenieurskunst einwandfrei gestaltet. Was man ihr allerdings vorwerfen muss: Sie schöpft ihr Potenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...