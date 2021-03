DGAP-Ad-hoc: GoingPublic Media AG / Schlagwort(e): Verkauf

GoingPublic Media AG: Verkauf des Geschäftsbereichs VentureCapital Magazin München, 31. März 2021 - Die GoingPublic Media AG veräußert ihren Geschäftsbereich VentureCapital Magazin. Käuferin ist die "der brutkasten GmbH", München, Tochtergesellschaft der Brutkasten Media GmbH aus Wien. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Seit Mai 2000 informiert die Plattform VentureCapital Magazin (Magazin, www.vc-magazin.de, Newsletter "Private Equity Flash") Investoren, Unternehmer und Intermediäre über Trends, Transaktionen und Hintergründe rund um privates Beteiligungskapital, Entrepreneurship und Technologien. Der Geschäftsbereich erzielte im abgelaufenen Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von rund 500 TEUR. Die Käuferin brutkasten versteht sich als führende multimediale Plattform für Startups, die digitale Wirtschaft und Innovation sowie führendes deutschsprachiges Medium für die GestalterInnnen der Zukunft. Mit brutkasten wurde ein passender Investor mit Digital- und Multimedia-Kompetenz gefunden, um die in 20 Jahren aufgebaute, cross-mediale Plattform VentureCapital Magazin in die Zukunft zu führen. Der brutkasten übernimmt auch das bestehende Team des VentureCapital Magazins. Synergiepotenziale erwartet sich die Käuferin ebenfalls durch die Kombination mit dem führenden Gründermagazin StartingUp, das seit 2019 zur Gruppe gehört. Der brutkasten nutzt bis auf Weiteres auch den Münchner Standort sowie alle wesentlichen Services von GoingPublic Media. Der Verkauf des Geschäftsbereichs VentureCapital Magazin erfolgt im Rahmen der weiteren Fokussierung des Medien-Portfolios. Die Transformation zu einem nachhaltig profitablen Geschäftsmodell steht für die Gesellschaft weiter im Mittelpunkt der strategischen Neuausrichtung. Ansprechpartner bei Rückfragen:

GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de Über die GoingPublic Media AG:

Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe veröffentlicht im Rahmen ihres cross-medialen Plattform-Ansatzes jährlich rund 40 Magazin-Ausgaben und betreibt drei Web-Plattformen in Verbindung mit Online-Newslettern sowie Social-Media-Präsenzen. Daneben organisiert das Medienhaus rund 15 Veranstaltungen jährlich. GoingPublic Magazin, das Kapitalmarkt-Portal www.goingpublic.de, HV Magazin sowie diverse Online-Newsletter/Services bilden den Bereich Kapitalmarktmedien. Mit den Plattformen BondGuide (www.bondguide.de) und der Plattform Life Sciences (www.goingpublic.de/lifesciences) wurden hier weitere Informationsangebote geschaffen, die systematisch ausgebaut werden. Bereits seit 2000 fungierte das VentureCapital Magazin (www.vc-magazin.de) als Plattform der Beteiligungsindustrie im deutschsprachigen Europa. Die Unternehmeredition (www.unternehmeredition.de) wendet sich an den (Familien)Unternehmer. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland (www.investmentplattformchina.de) bildet die Basis für die 2018/2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH. Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München. 31.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

