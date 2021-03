Mainz (ots) -Mittwoch, 7. März 2021, 20.15 UhrDeutsche ErstausstrahlungMainz (ots) - Am 25. Februar 2020 verzeichnete die Schweiz ihren ersten offiziellen Covid-19-Fall. Ein Patient im Tessin wurde erstmals positiv getestet. Ein Jahr danach hält das Virus die Schweiz und die Welt immer noch in Atem. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Pandemie - Auf den Spuren von Covid-19" (Schweiz 2021) von Philippe Blanc und Mario Casella am Mittwoch, 7. April, um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.Auf welchen Wegen gelangte das Virus in die Schweiz? Wie hat die Schweiz auf die Pandemie reagiert? Waren die Maßnahmen angemessen, übertrieben, verspätet oder zu lasch? Welche Folgen und Kosten verursacht die Pandemie für die Menschen, die Gesellschaft und die Unternehmen? Auf den Spuren von Covid-19 geht der Film diesen Fragen nach und deckt neue Hintergründe auf: von den ersten zögerlichen Reaktionen der WHO bis hin zum Krisenmanagement des Bundes in den Wochen, in denen sich das Virus in der ganzen Schweiz verbreitete. Der Film zeigt, wie die Politik anfänglich zurückhaltend handelte, während Unternehmen, darunter auch Familienbetriebe, längst beherzt mit kreativen Initiativen auf die Krise reagierten - noch bevor die erste Welle richtig über die Schweiz rollte.Erkrankte, Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Handelnde der Politik, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Firmenchefs aus der gesamten Schweiz erzählen von ihren Erlebnissen und Erfahrungen. Menschen, die im Kampf gegen Corona Schlüsselfunktionen innehatten. Darunter auch Daniel Koch, er war Leiter der Abteilung "Übertragbare Krankheiten" beim Bundesamt für Gesundheit. Er erzählt, wie er persönlich die Pandemie erlebt hat. Die Schilderungen werfen ein neues Licht auf ein außerordentliches Krisenjahr. Koch zeigt sich aber auch zuversichtlich, dass das Ende des Tunnels, in dem sich die Schweiz seit Februar 2020 befindet, mittlerweile in Sichtweite ist.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aufdenspurenvoncovid19"Pandemie - Auf den Spuren von Covid-19" als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/zeU/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4878660