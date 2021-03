Nach der jüngsten Rally haben es die Investoren an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch etwas ruhiger angehen lassen.Paris - Nach der jüngsten Rally haben es die Investoren an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch etwas ruhiger angehen lassen. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag um 0,10 Prozent auf 3922,11 Punkte nach. Tags zuvor hatte der Eurozonen-Leitindex erstmals seit Anfang 2008 die Marke von 3900 Zählern wieder übersprungen. In Paris sank der Leitindex Cac 40 zur Wochenmitte um 0...

