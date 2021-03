In den USA können Paypal-Kunden ab sofort Kryptowährungen wie Bitcoin oder Litecoin nicht nur handeln, sondern auch als Zahlungsmittel nutzen. Das verleiht sowohl dem Bitcoin-Kurs als auch dem Aktienkurs des Unternehmens Rückenwind. In den USA startet der Zahlungsdienstleister Paypal mit der Nutzung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel. Bereits im letzten Herbst hatte das Unternehmen angekündigt, die hierfür nötigen technischen Voraussetzungen zu schaffen. Schon seit Ende letzten Jahres können US-Kunden über Paypal Kryptowährungen wie Bitcoin kaufen und in einer Wallet ablegen, ähnlich wie dies hierzulande schon über die ...

