Bern (awp/sda) - Die Post will die Zahl der Poststellen in den nächsten vier Jahren bei rund 800 stabilisieren. Zur Finanzierung des Poststellennetzes wird dabei eine Öffnung für andere Anbieter und Dienstleistungen in Betracht gezogen. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Bundesrats hervor.Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...