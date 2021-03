Urlaub am Bauernhof. Dem Bauern beim Pflügen zusehen. Beim Rückweg am Traktor mitfahren dürfen. Das Gruseln über die geflüsterte Nachricht, dass ein Schwein geschlachtet wurde. Die Nacht danach. Das Schnitzel danach. Heuhupfen im Stadel und das Aufstauen des Baches im Wald hinterm Hof, samt dem stundenlangen Bau eines kleinen Wasserrads im Keller vom Bauernhof. Und die Erinnerung an das kleine Wunder, inmitten des Waldes einen kleinen Stausee geschaffen zu haben, wo nach zwei Tagen sogar eine kleine Forelle ein kurzes Zuhause gefunden hatte. Alles präsent wie gestern. Ach ja, seit letzter Woche gibt's auch einen Stau. Einen gar nicht so Kleinen. Die elegante Querlage der Ever Given im Suezkanal blockiert diesen globalen Güterweg mittlerweile ...

