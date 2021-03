Mainz (ots) - Bitte beachten Sie den geänderten Programmtext:Sonntag, 16. Mai 2021, 18.25 UhrTerra XpressSchwarz in DeutschlandLena Ganschow berichtet zusammen mit der Schwarzen Autorin Nancy Mac Granaky-Quaye über den Prozess des Wandels der Gesellschaft: Wie erleben Schwarze in Deutschland ihren Alltag?Warum ändern M*Straßen, M*Apotheken und M*Stadtwappen ihre althergebrachten Namen und Embleme? Sprachwissenschaftler klären über die Bedeutung und Wahrnehmung von Wörtern auf."Terra Xpress" zeigt die Geschichten von Philip Oprong Spenner und Florence Brokowski-Shekete, zwei von nach dem Statistische Bundesamt bis zu einer Million Mitbürgern mit Wurzeln in Afrika. Florence Brokowski-Shekete ist die erste Schwarze Schulamtsdirektorin in Deutschland. Philip Oprong Spenner ist Lehrer in Hamburg.Das Thema Schwarzsein beschäftigt auch eine Vielzahl von Kommunen, Verwaltungen und Unternehmen. Es geht nur vordergründig um die Umgestaltung von Orts- und Straßennamen, Firmenlogos, Kanaldeckel oder Stadtwappen. Im Kern geht es um Schwarze Menschen, ihre Wahrnehmung, ihre Gefühle und die Frage, wie die Mehrheitsgesellschaft mit ihnen umgeht. "Terra Xpress" ist mit Schwarzen Menschen unterwegs, schafft Wissen und liefert Hintergrundinformationen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4878753