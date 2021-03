Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager VanEck listet heute den VanEck Vectors Ethereum ETN (ISIN DE000A3GPSP7/ WKN A3GPSP) an der Deutschen Börse Xetra, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach dem im November 2020 gestarteten VanEck Vectors Bitcoin ETN ist dies bereits das zweite börsengehandelte Kryptowährung-Produkt von VanEck. Damit können Anleger bei einer Gesamtkostenquote von einem Prozent börsengehandelt an der Entwicklung von Ethereum teilhaben, ohne diese tatsächlich selbst kaufen zu müssen. ...

